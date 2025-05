Gambettola, Carnevale: idee per moltiplicarlo, partendo dalla festa di capodanno a Cesenatico

Soddisfazione per il contributo regionale di 40mila euro assegnato al Carnevale, nuovi appuntamenti in vista idee per il futuro, tra cui una sfilata di capodanno a Cesenatico.

L’associazione “Gambettola Eventi” si è ritrovata nei giorni scorsi per la propria assemblea annuale, alla presenza di Davide Ricci, presidente del sodalizio, del sindaco Eugenio Battistini, della vice Serena Zavalloni e degli assessori, Pierantoni, Bianchi e Pavolucci.

I risultati

Davide Ricci ha ripercorso le tante attività svolte nel 2024, un anno caratterizzato da un Carnevale dell’inclusione e un salto di qualità della kermesse. All’uscita dei carri allegorici del lunedì, gli incassi non sono andati benissimo, a causa del brutto tempo, ma il sabato sera seguente le entrate sono state invece ottime. Si sono inoltre concretizzate iniziative eccellenti in aggiunta alle sfilate, tra cui la prima giornata dedicata all’autismo, il secondo concorso nazionale di poesia con 150 partecipanti e il primo concorso “Carnevale in un quadro” con 43 partecipanti. In settembre si è poi svolta la seconda edizione di “Carnevali in festa”.

Come l’anno scorso, in questi giorni il Carnevale di Gambettola si è aggiudicato il primo posto nella graduatoria regionale dei Carnevali storici, con 97 punti su 100, grazie alle attività culturali collegate.

Scuola della cartapesta

È stato reso noto che la scuola della cartapesta ha registrato 15 anni di attività e sono stati investiti nel tempo 300mila euro. Sono stati inoltre organizzati nuovi corsi per ragazzi autistici. Buone anche le prospettive per il 2025, con vari corsi programmati. La bottega del carnevale non ha gli spazi idonei e si pensa di appoggiarsi a un’altra struttura. Anton Roca, maestro della cartapesta, si è soffermato su come istituire corsi professionalizzanti per formare operatori-maestri della cartapesta, creando così una scuola professionalizzante.

Plausi e soddisfazione

Il carnevale gode di un contributo della Regione e del Fondo unico per lo spettacolo (Fus). «È una manifestazione che ben identifica il Comune di Gambettola - ha rimarcato il sindaco Battistini - L’amministrazione comunale continuerà a sostenere economicamente l’evento, pur tenendo conto anche delle esigenze sociali sempre crescenti». La vicesindaca Serena Zavalloni hasottolineato il valore della presenza dei giovani nella preparazione e sfilate del carnevale.

Pietro Francisconi, vice presidente della “Gambettola Eventi”, ha sottolineato che «il concorso di pittura “Il carnevale in un quadro”, dopo l’esordio con 43 opere, quest’anno ne ha viste arrivare 62, con partecipazione da tutta Italia e anche di artisti diversamente abili».

Bilancio e idee per il futuro

Il bilancio economico, approvato all’unanimità, si è chiuso in pareggio. L’unica difficoltà è il mutuo decennale acceso per la progettazione e realizzazione del nuovo capannone accanto alla Bottega del carnevale.

Dopo avere messo in archivio il 2024, non sono mancati sguardi proiettati al futuro. Per il 2026, Gambettola si candida come città internazionale per ospitare l’Associazione dei carnevali europei (Neg). Per il 2027 si lavora anche a un innovativo “Carnevale della cultura”.

È stato infine ricordato che l’anno prossimo sarà da celebrare il 140° anno della manifestazione e quindi per preparare il terreno servono nuove idee. Tra quelle proposte c’è l’organizzazione di un Carnevale a Cesenatico, in occasione del prossimo Capodanno.