Gambettola, Carnevale di Romagna, carristi già al lavoro per la 140ª edizione

Aperti anche i concorsi artistico-culturali annessi al carnevale e organizzati da Gambettola Eventi e Aps “E’culturalmente” (i bandi sono consultabili sul sito: www.carnevaledellaromagna.it). La 3ª edizione de “Il Carnevale in un quadro” (partecipazione entro il 28 marzo) inviando materiale fotografico all’indirizzo ilcarnevaleinunquadro@gmail.com. Entro il 31 gennaio si può partecipare anche alla 4ª edizione de “Il Carnevale è poesia” concorso nazionale per racconti e poesie, con tema 2026: “Il carnevale: la mia maschera”, nelle sue più ampie sfumature. Il concorso destina una quota dell’iscrizione ad Unicef, con i testi che vanno inviati alla mail: concorsoilcarnevaleepoesia@gmail.com.