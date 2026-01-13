Gambettola, Carnevale di Romagna, carristi già al lavoro per la 140ª edizione

Con alcune novità prende forma il 140° del Carnevale della Romagna: dal corso teatrale, alla serata celebrativa, dalla terza sfilata dei carri allegorici alla collaborazione Unicef per il concorso di poesia.

Le sfilate

I grandi carri allegorici scenderanno in pista quest’anno tre volte: nel pomeriggio del 6 aprile, sabato sera 11 aprile, oltre ad una terza uscita che si vorrebbe fare domenica 12 aprile, quale omaggio al 140° anno. Confermati 5 grandi carri, oltre ad una decina di carri di 2ª categoria. I temi scelti dai gruppi in corsa per il titolo di 1ª categoria sono: Hercules (dal gruppo “Amici della scuola”), “Milo e Shiro” (Giovani Tonici), “Dragon Trainer” (Bar Malatesta), ”Altrimenti ci arrabbiamo” (La Fenice), Monsters & Co (I Maranel). La costruzione è già in piena attività e sono state allestite le prime strutture.

Serata celebrativa

In occasione dei 140 anni del Carnevale della Romagna, venerdì 6 marzo (alle 20.30), al cinema Metropol si terrà la serata “Sono solo 140”. Si tratta di un momento celebrativo, attraverso immagini, racconti e testimonianze che ripercorreranno la storia del carnevale. Promuovono la serata il Comune di Gambettola e l’associazione Gambettola Eventi.

Laboratorio teatrale

L’associazione Gambettola Eventi promuove anche un nuovo laboratorio teatrale condotto dagli attori professionisti della Bottega del Teatro Franco Mescolini. Un laboratorio che darà spazio ai talenti locali per crescere e prendere forma, immergendosi subito nel mondo del carnevale. «A Gambettola il carnevale si vive tutto l’anno – dicono gli organizzatori – una tradizione che si rinnova, una creatività che prende corpo e diventa spettacolo. Con questo laboratorio vogliamo spalancare le porte a chi ha voglia di mettersi in gioco, di creare insieme. L’invito è rivolto ad aspiranti attori pronti a condividere idee, emozioni e visioni, dando voce e anima allo spirito del carnevale. Il percorso si concluderà con la realizzazione di uno spettacolo originale dedicato alle storiche maschere del carnevale di Gambettola: Gambino e Sgambetta». Le iscrizioni sono aperte fino a sabato 17 gennaio, scrivendo alla mail: labottegadelteatrofm@gmail.com.

Concorsi artistici-culturali