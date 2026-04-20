Gambettola, Carnevale della Romagna: vince il carro “Lilo e Stich”

Grande successo della terza e conclusiva sfilata del Carnevale della Romagna 2026, che ha celebrato i 140 anni della manifestazione con una straordinaria partecipazione di pubblico e un entusiasmo contagioso tra tutti i protagonisti.

A conquistare il prestigioso Trofeo del Gambino d’Oro è stato il gruppo Giovani Tonici, vincitore con il grande carro di prima categoria “Lilo e Stitch”, premiato da una giuria tecnica e dal voto espresso dai partecipanti al Carnevale.

La giornata, si è aperta nel pomeriggio con la consegna del premio “Essere Maschera” all’attrice Giorgia Trasselli, conferito dal sindaco Eugenio Battistini e da Davide Ricci, presidente dell’Associazione Gambettola Eventi. Sul palco di Piazzale Pertini, accompagnata dall’attrice Barbara Abbondanza, Trasselli ha condiviso con il pubblico aneddoti e ricordi della propria carriera artistica e professionale, soffermandosi anche sul suo attuale impegno teatrale e formativo.

Spazio anche allo sport e ai più giovani con il Primo torneo di calcio “ Torneo dei Carnevali” categoria Pulcini, organizzato da ASD Gambettola Junior e dall’Associazione Gambettola Eventi: tutti i partecipanti hanno ricevuto una medaglia, mentre due “Gambini” speciali sono stati assegnati ai giovani atleti Adele Gianfanti della squadra Rumagna e Candoli Ludovico del Bakia distintesi per fair play.

La giuria tecnica, composta da 15 giurati diversi nelle tre sfilate, ha decretato, tra i carri che hanno partecipato a tutte e tre le uscite, vincitore per la seconda categoria il carro “Super Mario” del Gruppo Asilo di Sant’Angelo.

Dopo la consegna a tutti i partecipanti della tela celebrativa dei 140 anni, si è passati ai premi di prima categoria in una piazza gremita. L’ASD Malatesta ha ottenuto il Premio della Critica “,Christian Capeti” mentre Crociati Luca del gruppo Amici della Scuola ha vinto il Premio Barilli, dedicato alla maschera più iconica tra quelle dei carri di categoria.

In un tripudio di emozioni e festa, l’attrice Barbara Balzani e Fausto Peppi di Radio Bruno, insieme a Gigi Battaglia, presentatori delle sfilate, hanno comunicato la classifica finale, redatta sulla base dei voti della giuria tecnica e del pubblico. Al primo posto il carro di prima categoria “Lilo e Stitch” del gruppo Giovani Tonici, seguito da “Dragon Trainer” (ASD Malatesta), “Hercules” (Associazione Amici della Scuola), “Altrimenti ci arrabbiamo” (Associazione La Fenice) e “Ognuno ha la sua porta... aprila! – Monster & Co” gruppo Maranel di Forlì.