Gambettola, Carnevale della Romagna: domenica il gran finale

Si chiude domenica 19 aprile 2026 a Gambettola il Grande Carnevale della Romagna, che raggiunge lo storico traguardo dei 140 anni.

Il programma prenderà il via alle ore 15 in Piazza Fellini con la consegna del Premio “Essere Maschera” all’attrice Gianna Trasselli, artista poliedrica che ha lasciato un segno nel teatro e nella televisione, indimenticata interprete della Tata nella celebre sitcom “Casa Vianello”. Insieme all’attrice Barbara Abbondanza sarà protagonista di un’intervista aperta al pubblico, tra ricordi di carriera e progetti futuri. Il riconoscimento, giunto alla sua quarta edizione, è dedicato a quegli interpreti capaci di dare vita a personaggi iconici, distinguendosi per forza espressiva e impatto scenico.

Alle ore 16.30, sul palco del Carnevale, saranno premiate le squadre della categoria Pulcini che hanno partecipato al primo Torneo di calcio dei Carnevali, organizzato dall’AS Junior Gambettola e dall’associazione Gambettola Eventi. Un’iniziativa all’insegna dello sport giovanile e dell’inclusione che segnerà simbolicamente l’avvio della sfilata.

Dopo l’esibizione del gruppo musicale “Afrosamba” di Cesena, entreranno nel vivo i festeggiamenti con la sfilata dei grandi carri allegorici: cinque imponenti strutture in movimento realizzate dalle associazioni della Bottega del Carnevale, affiancate dal carro celebrativo della torta del 140° anniversario, dal carro “Un mare di inclusione” realizzato dall’associazione GRD (Genitori Ragazzi Down) in collaborazione con Gambettola Eventi, dal carro delle maschere Gambino e Sgambetta e da undici carri di seconda categoria provenienti da tutta la Romagna. Coriandoli, palloni, caramelle, musica e animazione trasformeranno le vie del paese in una grande festa, presentata da Beatrice Balzani e Fausto Peppi di Radio Bruno.

Nel corso della giornata il pubblico potrà esprimere la propria preferenza, attraverso il biglietto di ingresso, per decretare il miglior carro di prima categoria, assegnando il prestigioso Gambino d’Oro 2026. Durante lo spoglio delle votazioni, i carristi offriranno una cena al pubblico: l’offerta simbolica di un euro sarà devoluta all’UNICEF. Un momento conviviale che consentirà di ammirare da vicino i carri e incontrare i protagonisti di questa tradizione.

Nel corso della serata saranno assegnati anche il premio al miglior carro di seconda categoria, il Premio della Critica “Cristian Capeti” e il Premio Barilli, dedicato alla maschera più iconica. Riconoscimenti saranno inoltre consegnati a tutti i partecipanti, compresi i gruppi dell’inclusione come il GRD di Cesena, CAD Coop Sociale Onlus e la Fondazione Fornino Valmori di Forlimpopoli. Saranno inoltre premiati, a cura dell’associazione Nonsoloruggine e dell’associazione Gambettola Eventi, i cittadini protagonisti del concorso fotografico e le migliori vetrine allestite in occasione del Carnevale.

La proclamazione finale del vincitore concluderà ufficialmente le premiazioni e darà il via a una serata di musica e festa condotta da Radio Bruno e Radio Gamma.