Gambettola, Carnevale 2025 con 20 carri dal 21 al 26 aprile

Dal 21 al 26 aprile 2025, Gambettola accoglierà la 139ª edizione del Carnevale della Romagna, un evento imperdibile che si distingue per il suo programma ricco di eventi, spettacoli, cultura e divertimento. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Gambettola Eventi, conferma la sua crescita e inclusività, con una serie di iniziative pensate per coinvolgere tutta la comunità a livello nazionale ed internazionale.

Il Carnevale di Gambettola 2025 offrirà al pubblico due sfilate di carri allegorici, una diurna il 21 aprile e una notturna, il 21 e il 26 aprile. I grandi carri in movimento saranno accompagnati da bande, figuranti, musica e daranno vita a uno spettacolo senza pari, con il tradizionale lancio di coriandoli biodegradabili, caramelle, palloni e uova pasquali, simbolo di un carnevale che affonda le radici nella tradizione e vuole emozionare ed interagire col pubblico.

L’edizione 2025 del Carnevale di Viareggio si farà portavoce del messaggio dell’inclusione.

Le sfilate 2025 incarnano l’essenza della creatività e della tradizione del territorio, con il lavoro di 400 volontari che, alla Bottega del Carnevale si tramandano nel tempo l’arte dei carristi gambettolesi e della Romagna.

Saranno ben 20 i carri allegorici, di cui cinque di prima categoria, realizzati dalle associazioni gambettolesi e da gruppi della Romagna. Tra questi, sfileranno due carri speciali: il carro di apertura realizzato dall’Associazione Gambettola Eventi che vedrà la presenza delle maschere Gambino e Sgambetta accompagnate dai ragazzi delle associazioni CAD Coop Sociale Onlus e la Cooperativa Insieme per Crescere di Forlimpopoli, e il carro dell’inclusione realizzato dall’Associazione GRD Genitori Down di Cesena. Questo impegno è frutto del lavoro congiunto delle associazioni per permettere ai ragazzi di partecipare alla creazione e alle sfilate del Carnevale, attivando un inedito impegno simbolo di partecipazione e integrazione.