Gambettola, cambia la raccolta rifiuti: “Mettete in strada il contenitore grigio solo se è pieno”

In previsione dell’avvio a Gambettola della Tariffa corrispettiva puntuale, il nuovo sistema di tariffazione del servizio di gestione rifiuti urbani, l’Amministrazione Comunale assieme al gestore del servizio hanno tenuto mercoledì 4 dicembre un’assemblea pubblica.

Il sindaco Eugenio Battistini che ha introdotto e moderato l’incontro (al suo fianco Andrea Raggi e Raffaele Rossi di Hera) ha spiegato le ragioni di questa novità già applicata nei Comuni di Cesena, Cesenatico, Savignano, Borghi, Gatteo, Sogliano e Longiano, e che gradualmente riguarderà anche gli altri Comuni.

“Innanzitutto, le modalità di raccolta dei rifiuti urbani, rimangono quelle attuali (porta a porta per rifiuti indifferenziati ed organico) e non verranno modificate - ha spiegato Battistini - l’obiettivo della nuova tariffa è quello di migliorare la raccolta differenziata, diminuire e minimizzare lo smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati che producono il maggior costo, e contenere quindi in prospettiva i costi del servizio. Sarà importante fare una buona raccolta differenziata per avere il vantaggio di risparmiare un po’ sul costo del servizio (fattura), mettere in strada il contenitore grigio dei rifiuti indifferenziati solo se pieno per evitare costi variabili aggiuntivi e contribuire quindi a rispettare il nostro ambiente e le future generazioni”.

L’assemblea molto partecipata da circa 60 cittadini, è stata utile per conoscere meglio i meccanismi degli svuotamenti del rifiuto indifferenziato per contenere il costo della nuova fatturazione, che verrà gestita assieme al servizio di raccolta dei rifiuti da Hera. Molte le domande ed in parte anche le critiche ma fatte in maniera costruttiva, che hanno toccato anche i temi dell’abbandono rifiuti e del rischio igienico nel periodo estivo dei contenitori del rifiuto organico.

Il sindaco ha evidenziato lo sforzo messo in campo per i controlli ingiustificati ed incivili dell’abbandono, che anche nel 2025 verranno potenziati, aumentando il numero delle fotocamere per disincentivare l’abbandono scorretto dei rifiuti. Per quanto riguarda il servizio di ritiro del rifiuto organico, nel periodo estivo conta di tre ritiri settimanali anziché due, proprio per limitare il rischio igienico. Infine ha rimarcato la buona predisposizione della stragrande maggioranza dei gambettolesi nel rispettare le regole e nella tutela dell’ambiente, tenuto conto che la raccolta differenziata è arrivata all’87,2% e vede il Comune di Gambettola tra i primi Comuni ricicloni del comprensorio (dopo Montiano all’89% e Mercato Saraceno all’88,6%).

Non si escludono nuove assemblee nell’anno nuovo, per continuare a fare sensibilizzazione ed informazione dei cittadini sulle buone prassi di raccolta differenziata e smaltimento corretto dei rifiuti.