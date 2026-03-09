Gambettola, cagnolino nel pozzo: il salvataggio dei Vigili del Fuoco VIDEO

  • 09 marzo 2026
Gambettola, cagnolino nel pozzo: il salvataggio dei Vigili del Fuoco VIDEO
Salvato un cagnolino precipitato in un pozzo. Poco prima delle 18 di ieri, domenica 8 marzo, una squadra del distaccamento di Cesena e il nucleo SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) della sede centrale di Forlì sono intervenuti in Via Sotto Rigossa, nel comune di Gambettola, per il soccorso a un animale. Un piccolo cane era accidentalmente precipitato all’interno di un pozzo artesiano, rimanendo bloccato a una profondità di circa 5-6 metri. Una volta riportato in superficie, il cane è stato trasportato presso una clinica veterinaria per ricevere le cure necessarie.

