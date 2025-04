Gambettola, c’è il funerale di Papa Francesco: la sfilata notturna del Carnevale rinviata a domenica

Vista la coincidenza con il funerale di Papa Francesco, cambia il programma del Carnevale della Romagna di Gambettola. La seconda sfilata, in notturna, originariamente prevista per sabato 26 aprile a partire dalle 19.30 è stata posticipata a domenica 27 aprile con inizio alle 19. Al termine della sfilata in notturna arriverà la proclamazione dei carri vincitori di prima e seconda categoria.

“Nel rispetto del lutto nazionale indetto per la morte del Santo Padre, Papa Francesco - riferiscono gli organizzatori in una nota - il programma del Carnevale della Romagna, subirà le seguenti variazioni: la sfilata dei carri prevista per sabato 26 aprile, avrà luogo domenica 27 aprile alle ore 19. Al termine della sfilata, avranno luogo la consegna dei premi e l’assegnazione del Trofeo Gambino d’oro dell’edizione 2025 del Carnevale della Romagna. Venerdì 25 aprile, il grande Carnevale della Romagna, propone due nuove iniziative che confermano tutte le sue variegate sfaccettature. Alle ore 16, lungo viale Carducci a Gambettola, il Moto Club Paolo Tordi di Cesena realizza corsi gratuiti di guida di motocicli per ragazzi dai 6 ai 14 anni. Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione”.