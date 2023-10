Gambettola, Bisacchi Infissi compie 50 anni

Bisacchi infissi compie mezzo secolo con lo sguardo rivolto al futuro. L’azienda specializzata in finestre, porte e cancelli, ha spento 50 candeline. Per renderle omaggio, Cna Est Romagna ha organizzato una visita all’azienda guidata da William e Mirco Bisacchi, figli dei fratelli fondatori Bruno e Pino, e ha consegnato loro una targa per i 50 anni d’impresa e di rapporto con Cna. Erano presenti alla consegna Davide Caprili e Laura Navacchia, rispettivamente presidente e responsabile di Cna Est Romagna; Danila Padovani, responsabile Cna produzione Forlì-Cesena; Letizia Bisacchi, sindaca di Gambettola.

Mirco è oggi responsabile del settore carpenteria, mentre William dirige quello degli infissi con una spiccata propensione alla comunicazione e alla cura delle relazioni con i clienti. «Negli anni Settanta – racconta William – c’era poca scelta nei materiali, nelle finiture e nell’offerta; oggi invece le possibilità sono infinite. Quindi è fondamentale comunicare con i potenziali clienti. Ci rivolgiamo all’edilizia residenziale e non abbiamo produzioni standard: tutto viene disegnato, progettato e realizzato su misura con Autocad. Un tempo si usava la carta, ora è tutto automatizzato e siamo entrati con convinzione nell’era dell’industria 4.0, investendo sulle tecnologie a sostegno dell’artigianalità che continua a contraddistinguerci».

«È possibile attuare una serena trasmissione d’impresa - ha detto Caprili - dove il contributo dei più giovani non è solo di portare avanti l’attività, ma quello di diventare propulsori per il rinnovamento e la crescita».

I festeggiamenti per il prestigioso traguardo sono cominciati domenica scorsa in un agriturismo di Cesenatico con un pranzo a cui hanno preso parte tutti i dipendenti e i collaboratori insieme alle famiglie.