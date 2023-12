Gambettola, assegnata la gestione del Circolo Tennis e arriva anche il pickleball

L’Asd Circolo Tennis Gambettola si è aggiudicata la gestione dell’impianto sportivo di Via Curiel 10 con un progetto che prevede un piano di attività e di miglioramento per la riqualificazione del centro sportivo. Il piano delle attività è anche collegato all’ammodernamento proposto, l’utilizzo dell’impianto sportivo sarà finalizzato alle attività sportive con particolare priorità al gioco del tennis e dei suoi derivati quali beach Tennis, minitennis e novità del 2024 il Padel, ma saranno sostenute e favorite ulteriori attività sportive anche in collaborazione con altre associazioni sportive del territorio dando continuità a quelle già insediate e proponendone di nuove: in futuro anche il Pickleball.

Per rendere gli spogliatoi maggiormente efficienti dal punto di vista energetico l’ASD Circolo Tennis Gambettolaha previsto la riqualificazione della centrale termica. Provvederà infatti ad installare un sistema che contribuirà a ottimizzare l’uso delle risorse, migliorando il comfort degli utenti. Gli interventi estesi includono la riqualificazione della zona verde, la revisione del manto erboso, e la piantumazione di nuovi spazi. Gli spogliatoi saranno resi più efficienti dal punto di vista energetico, migliorando il comfort degli utenti.

Anche l’impianto polivalente sarà oggetto di riqualificazione, dotandolo di nuovi servizi e strutture per soddisfare le esigenze dei giocatori. Il progetto prevede infatti la ristrutturazione degli spazi interni per consentire l’installazione di un campo da Padel Panoramico e la riqualificazione di un campo da beach con la prospettiva di realizzazione futura di un campo da pickleball. La riconversione dell’impianto polivalente ha l’obiettivo di rivitalizzare l’interesse dei giocatori e offrire un’esperienza sportiva arricchita. Ciò non solo soddisferà le nuove tendenze nel mondo sportivo, ma contribuirà anche a mantenere viva l’energia e l’entusiasmo dei vari portatori d’interesse.