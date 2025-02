Gambettola, artista torna nel suo paese dopo tanti anni e prova a stupire con marchingegni cinetici

Torna in città un creativo, esperto pittore con l’originale pallino dell’arte cinetica: dopo vari anni in giro per l’Italia, il 59enne Paolo Zoffoli ha deciso di tornare stabilmente nell’abitazione storica di famiglia.

Una vita in trasferta

Zoffoli ha vissuto per vari anni fuori città, anche se ha sempre mantenuto l’alloggio di famiglia in centro a Gambettola. Single, ha fatto decine di attività. Pittore, fotografo, guida turistica, manutentore di agriturismi, rilevatore per conto di enti, artista di cinetica. Ha vissuto in Toscana, tra Siena e Pienza, a Castel di Sangro in Abruzzo, a Salerno e Napoli in Campania, a Roma nel Lazio, ma anche nelle isole Sicilia e Sardegna. Che fosse un spirito nomade s’era visto fin dalla gioventù. «Mi sono diplomato alla scuola d’arte di Forlì - racconta - ma non amavo viaggiare sui mezzi di trasporto e quindi andavo a scuola a Forlì in bicicletta: 62 chilometri al giorno tra andata e ritorno, per un totale di oltre 60mila chilometri per arrivare al diploma. Poi ho lavorato molti anni nelle valli toscane, poi mi sono trasferito al centro-sud, perché amo l’Italia, le sue bellezze, i suoi paesaggi».

Vena artistica particolare

«Come fotografo ho fissato su pellicola migliaia di suggestivi paesaggi - riferisce - e come pittore ho esposto le mie opere in alcune mostre, tra cui una, circa vent’anni fa, in una sala del palazzo “Fellini” di Gambettola, assieme al pittore Pino Casalboni di Montiano, al quale mi lega una vecchia amicizia. Nei miei quadri prediligo paesaggi, notturni cupi oppure diurni molto colorati. Alcuni quadri sono a rilievo. E poi mi gratifica anche fare opere con l’arte cinetica». Alcune opere hanno lasciato il segno: «A Pizzo Calabro, in provincia di Potenza, ho realizzato un grande murales. Ma mi diverto anche con altro. Per esempio, per una scuola di Rimini ho creato un puzzle di 4 metri con le regioni e città d’Italia».

Marchingegni cinetici

Zoffoli è appassionato di astronomia e fisica e ha la capacità di realizzare sculture e marchingegni o quadri cinetici, ossia macchine e opere con meccanismi che si muovono autonomamente, con palline che girano da una parte all’altra e muovono congegni, come si usava anche Leonardo Da Vinci. «Ho disegnato un centinaio di bozzetti di marchingegni cinetici. Ne ho realizzati anche una ventina, fatti a mano con seghetto, traforo. Per realizzare opere di precisione servirebbe però una stampante 3D moderna. Finora le ho costruite per mio piacere e ne ho vendute alcune ad attività commerciali».

Proposta per una rotonda

Infine, Zoffoli rivela un sogno: «Mi piacerebbe costruirne una di grandi dimensioni, magari da mettere in un rotonda di una città, magari con alimentazione attraverso un pannello solare. Spero di ricevere proposte in merito (l’artista è contattabile alla mail paolo.artista@libero.it, ndr). Sono opere che valorizzerebbero le città, facendo risaltare sia la meccanica che la bellezza».