Gambettola, area Sacta presentata ai cittadini e poi votata

Assemblea pubblica per l’ex tabacchificio Sacta. Lunedì pomeriggio Commissione consiliare in municipio e poi incontro serale pubblico alla sala Fellini (ore 20,45). Martedì sera il progetto approda in Consiglio comunale, poi la Conferenza dei servizi, con la Provincia, Arpae, Ausl e tutti gli altri enti coinvolti nel maxi intervento in pieno centro. L’iter avviato nel Consiglio comunale a febbraio è giunto così alla fase del decollo.

L’accordo di programma con la proprietà privata dei vari fabbricati fatiscenti prevede la creazione di nuovi servizi per la collettività e la creazione di un’ampia area verde a giardino, la creazione di parcheggio a beneficio del centro storico, rifacimento sottoservizi, nuovo assetto di viale Carducci e via Garibaldi; un’area residenziale con la costruzione di circa 50 nuovi appartamenti, contro i 150 previsti nel precedente tentativo di accordo di anni fa e l’inserimento di una nuova medio-piccola struttura commerciale. Nel comparto troverà sede anche la nuova Casa della salute in accordo con l’Ausl per decentrare vari servizi sanitari. L’attuale progetto a cui l’Amministrazione Bisacchi lavora da quattro anni è piaciuto sia all’Ausl che alla Provincia, enti a cui è stato sottoposto per essere certi che fosse in linea con gli standard urbanistici. L’acquisto da parte del Comune dello stabile di via Garibaldi (quello a semicurva) per un progetto che va verso la rigenerazione urbana. In Consiglio comunale, maggioranza e minoranza a febbraio hanno dato voto favorevole in modo unanime, salvo alcune riserve della minoranza.