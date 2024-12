Gambettola, approvato il bilancio: “500mila euro per il sociale”

Il Consiglio comunale di Gambettola, nella seduta di venerdì 20 dicembre, ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027. “Approviamo oggi il bilancio, nei termini previsti, ossia entro l’anno in corso, consentendo così la piena operatività alla macchina comunale fin dal 1 gennaio 2025. - ha dichiarato il sindaco Eugenio Battistini - un risultato non scontato se pensiamo che solo dal 1° novembre abbiamo la piena operatività del settore ragioneria, con una nuova responsabile, che ha davvero lavorato in maniera incessante e puntuale assieme ai collaboratori, per permetterci questo risultato, pertanto ringrazio i funzionari che ci consegnano questo bilancio comunale che ammonta a circa 8 milioni di euro”.

“Un bilancio figlio della situazione ereditata dalla precedente sindacatura e dalle politiche finanziarie del Governo che limiterà trasferimenti - spiega il sindaco Battistini - ma è un bilancio di previsione che presta la necessaria attenzione alle persone e alle famiglie in difficoltà; garantisce i servizi identitari del centro sinistra (scolastici, trasporti, sociali) assicurando un prezioso sostegno alle situazioni di fragilità ed handicap (302.000 euro); destina risorse per migliorare e rendere più vivibile il paese”. Un bilancio che definisco all’insegna del realismo ed equità, dove chiederemo uno sforzo in più a chi ha di più. Un bilancio che ci permette insomma di garantire la coesione sociale rispondendo alle crescenti esigenze in termini di fragilità, per una spesa complessiva sul sociale di 500mila euro”.

Nella manovra sono assicurate le risorse per la prima parte dell’anno per garantire sostegno a quella parte di associazionismo culturale, sociale e sportivo, ed alle manifestazioni che rendono viva, attrattiva e inclusiva Gambettola. Così come gli investimenti a sostegno dell’economia locale e al centro commerciale naturale di Gambettola, come i fondi alle neo imprese, fondi per progettazioni e investimenti per consentire lo sviluppo del paese. La parte in conto capitale per gli investimenti verrà assicurata nella prima parte dell’anno dalle entrate derivanti da oneri di urbanizzazione e monetizzazioni, mentre nella seconda parte dell’anno si conta di poter utilizzare parte degli avanzi liberi di bilancio ereditati dalla precedente Amministrazione.

“Ciò consentirà di poter affrontare le progettazioni e la realizzazione del piano investimenti relativo alle prime opere pubbliche – spiega il sindaco – dalle asfaltature alla riqualificazione dell’impianto di videosorveglianza in centro, al parco del Rigoncello, alle manutenzioni al cimitero, fino alla riqualificazione energetica Asilo Nido e Uffici Comunali, e alla riqualificazione dell’impianto sportivo per il calcio con una progettazione che ci permetta di partecipare ad un bando per intervenire in maniera strutturale. Inoltre sul piano delle progettazioni finanzieremo un nuovo piano della mobilità, lo studio di fattibilità della rotonda di via Roma-via kennedy e non da ultimo la ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado. Intanto per rispondere alle esigenze di sicurezza dell’incrocio suddetto, che vede l’alta frequentazione di ragazzi e ragazze che ogni mattina si recano a scuola, abbiamo intenzione di intervenire con l’introduzione del T-RED al semaforo, ipotesi che avevamo valutato e che intendiamo percorrere per una prima soluzione immediata al problema sicurezza”.