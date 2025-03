Gambettola, alunni dislessici: donati alla scuola strumenti per l’apprendimento

Progetto innovativo a supporto degli alunni dislessici nell’aula informatica per le scuole di Gambettola. Sabato scorso, all’Istituto comprensivo statale “Giovanni Pascoli”, si è tenuta la cerimonia di consegna del service “Insegnami ad apprendere”, iniziativa realizzata dal Rotary club Valle del Rubicone, che ha donato specifiche dotazioni a favore dei bambini e ragazzi delle scuole primarie e medie alle prese con disturbi specifici dell’apprendimento Dsa.

Donazione e taglio del nastro

Alla presenza di alunni e insegnanti e di alcuni soci del Rotary club Valle del Rubicone, sono intervenuti il sindaco Eugenio Battistini, Nicola Giorgetti, presidente del Rotary club Valle del Rubicone, Giuliana Massaro, dirigente dell’Istituto scolastico, e Mario Menghi, rappresentante dell’Associazione italiana dislessia. Dopo il taglio del nastro all’interno dell’aula d’informatica, dove sono stati installati i notebook donati dal Rotary club Valle del Rubicone completi dei software dedicati ad aiutare nell’apprendimento gli studenti con Dsa, Nicola Giorgetti ha rimarcato che «questo progetto nasce grazie alla collaborazione fra il Comune di Gambettola, l’Istituto scolastico e il Rotary club, grazie alla partecipazione dell’Associazione italiana dislessia prevede anche attività formative, di screening e di laboratorio rivolte agli insegnanti, ai ragazzi e alle loro famiglie e ha comportato una spesa di circa 10mila euro, beneficiando del contributo della Rotary Foundation. È la dimostrazione concreta del significato del servire a favore della propria comunità che da sempre contraddistingue il Rotary. Ringrazio i soci del club per il fondamentale contributo alla buona riuscita del service e della raccolta fondi ad esso collegata».

Plauso di sindaco, preside e Aid

Hanno poi preso la parola la dirigente scolastica Giuliana Massaro, che oltre a ringraziare il Rotary, ha evidenziato «l’importanza di questo progetto per la scuola, per gli insegnanti, per gli studenti e per le loro famiglie con i benefici che lo stesso porterà anche nei prossimi anni».

Il sindaco Eugenio Battistini ha aggiunto: «Questo progetto è importante, anche perchè vede la collaborazione fra enti pubblici e associazione private. Mi unisco ai ringraziamenti al Rotary club Valle del Rubicone, che da sempre si dimostra sensibile alle esigenze della collettività».

«I ragazzi con Dsa non sono malati – ha sottolineato infine il rappresentante dell’Associazione italiana dislessia, Mario Menghi – ma hanno caratteristiche per cui devono essere accompagnati nel loro percorso scolastico da un piano specifico di apprendimento e da una didattica inclusiva».