Gambettola, alla Mostrascambio arrivano circuito per moto di un secolo fa e giocattoli vintage

Per la 70a Mostrascambio tutto pronto in città, con la novità del circuito per moto di un secolo fa. A 36 anni di distanza dalla prima edizione, ritorna l’atteso appuntamento con le belle cose del passato.

Le date stabilite per quest’anno sono sabato 11 e domenica 12 maggio, e poi il 31 agosto e il 1° settembre.

In esposizione di tutto un po’, dall’oggettistica ai mobili, da pizzi e merletti a oggetti di casa e lavoro, dai dischi in vinile ai cd, dai francobolli alle cartoline, dalle divise militari ai libri, e tanto altro ancora

Ci saranno 800 box espositivi che, se allineati, formerebbero un serpentone lungo circa 4 chilometri. I visitatori avranno a loro disposizione quindi un ampio un bazar allegro e colorato, con profumi, eventi ed esposizione in piazza Foro Boario di splendidi veicoli da museo.

Raccolta fondi

Anche il Lions Club del Rubicone parteciperà alla Mostrascambio per raccogliere fondi per beneficenza. La presenza dello stand a Gambettola, in via Ravaldini, rappresenta un’occasione per il soldalizio, che si appresta a tagliare il mezzo secolo di vita. Nell’annata 2023-2024, presieduta da Fiorenzo Fantini, che termina il 14 giugno, ci sarà il passaggio del testimone a Elvis Bianchi. «Oltre a creare un’atmosfera vivace e conviviale - sottolineano dal Lions - essere alla Mostrascambio ci permette di raccogliere fondi per finanziare progetti di beneficenza».

Veicoli d’epoca

Una visita da non perdere sarà quella in piazza Foro Boario, con le mostre statiche, tra cui quella dei trattori e dei camion d’epoca. Grande interesse suscitano i mezzi agricoli Venieri, esposti dal collezionista Achille Ventrucci. Altre rarità saranno messe a disposizione dal Circolo italiano camion storici “Gino Tassi”.

Tra gli espositori che arrivano da lontano ci sono il collezionista Ignazio Demola, che verrà appositamente da Pezze di Grego, in provincia di Brindisi, guidando un suo prezioso mezzo. Presente anche Giuseppe Nicoloso, che arriva da Imola con mezzi d’epoca.

Due novità: circuito e giocattoli

Tra le novità organizzata dal Comitato Mostrascambio ci sarà uno spettacolo con le moto d’epoca, costruite tra gli anni Venti e Quaranta del secolo scorso. Verrà creato un piccolo circuito in piazza Foro Boario, dove potranno girare a bassa velocità in un mini circuito interdetto al traffico e in sicurezza.

«Ci teniamo a far vedere al pubblico che arriverà a Gambettola questi gioielli su due ruote - afferma Claudio Canducci, presidente del Comitato Mostrascambio - Sempre in piazza ci saranno le mostre statiche di trattori e camion d’epoca, mentre un’altra novità di questa edizione sono i giochi d’epoca del collezionista cesenate Paolo Fioravanti, che porterà a Gambettola modellini d’epoca di trenini, aeroplani e altro ancora: saranno ammirabili vicino al monumento dello straccivendolo. Nella stessa area, sabato pomeriggio, organizzeremo con il nostro banditore d’asta Bruno Tontini la vendita pubblica all’asta di alcuni articoli d’epoca particolari».