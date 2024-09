Gambettola, alla Festa dello Sport la parete di arrampicata del Cai di Cesena

La sezione Cai di Cesena partecipa alla 23esima Festa dello Sport di Gambettola e sarà presente al parco “Fellini”, in via Soprarigossa 785, al pomeriggio “Gambettola attiva” di sabato 28 settembre (dalle 14 alle 20). La sezione sarà presente con una parete mobile di arrampicata, messa a disposizione dalla sezione Cai di Lugo (con il contributo del consorzio Romagna Iniziative). Sarà dunque possibile provare, gratuitamente e in totale sicurezza, a cimentarsi nella pratica dell’arrampicata sportiva in parete, con il supporto di istruttori del Cai. Allo stand saranno presenti vari soci Cai, a disposizione per illustrare la variegata attività della sezione che conta oltre mille soci.