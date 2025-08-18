Gambettola, aggredito da un pitbull: «Mi sentivo in un film horror»

«A Gambettola negli ultimi tempi sono successi alcuni episodi inquietanti e ci mancava solo l’aggressione di un pit bull - affermano alcuni residenti – cancelli spesso ridicoli e reti alte appena un metro, facilmente scavalcabili da cani che hanno l’aggressività nel loro dna. Il comportamento irresponsabile è dei loro proprietari che non adottano le misure elementari perché non possano uscire in strada. Un gesto che toglie sicurezza a tutti. Pensate ai bambini che girano da soli o anche a persone comuni che non possono difendersi. Non basta mettere solo dei velo ok per dare sicurezza alla città».