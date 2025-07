Gambettola, affidata la gestione degli impianti sportivi comunali

L’Amministrazione comunale di Gambettola annuncia l’aggiudicazione della gara pubblica per la gestione degli impianti sportivi comunali all’associazione A.S.D. Junior, unico soggetto partecipante che ha risposto all’avviso secondo i criteri stabiliti dal bando. “Alla luce del lavoro svolto dall’A.S.D. Junior negli ultimi anni, ora puntiamo a uno sport accessibile, regolato da criteri oggettivi e gestito in modo professionale, nel pieno rispetto delle normative pubbliche - afferma il sindaco Battistini - un impegno costante, quello dell’A.S.D Junior, che ha permesso allo sport cittadino di proseguire con slancio, diventando strumento di socialità, crescita personale e insegnamento per le nuove generazioni.

Contestualmente, il Comune di Gambettola ha confermato il proprio impegno per lo sviluppo e la valorizzazione degli impianti attraverso un investimento complessivo di oltre 750.000 euro, di cui 500.000 provenienti da fondi regionali. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova tribuna, l’installazione di impianti a led, un tetto fotovoltaico, contribuendo a rendere l’infrastruttura più sostenibile e funzionale. “È il frutto di un lavoro di programmazione serio, condiviso e orientato al futuro – aggiunge l’assessora allo Sport e alle Politiche Giovanili Cristina Bianchi – vogliamo che gli impianti sportivi siano spazi accoglienti, sicuri e all’altezza delle esigenze della cittadinanza, in particolare dei giovani.”