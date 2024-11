Gambettola, addio a 94 anni al musicista Maestri, talento del trombone

Lo storico suonatore della banda musicale di Gambettola, Enrico Maestri, è morto due giorni fa nella sua abitazione, all’età di 94 anni. Era stato insegnante di musica alle scuole medie ed era noto per il suo talento con lo strumento del trombone. Lascia la moglie Iole, i figli Lavinia e Matteo e i nipoti Silvia, Alberto, Simone, Anna, Linda e altri parenti. Nel libro “Corpo bandistico città di Gambettola-150 anni di storia 1862-2012” riferiva: «Ricordo le serenate che noi giovanotti eravamo soliti fare alle ragazze sotto casa. Io mettevo le note musicali del mio mandolino, e i fratelli Alvaro e Franco Pirini, la voce. Una sera, davanti alla sartoria dell’Annita Fantini, ancora al lavoro di veglia con tutte le “sartine”, finito il ritornello, ci fece entrare per stare in allegria». Poi varie performance a Castrocaro per “Voci nuove”, per la Rai e per l’orchestra Fenati. Oggi il funerale avrà inizio alle 13.30, partendo dall’ospedale Bufalini di Cesena, per la chiesa parrocchiale di Gambettola, dove seguiranno le esequie alle ore 14.30.