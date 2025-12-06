Gambettola: accusato di aver cercato di investire la ex, chiesti due anni e un mese di carcere

Due anni e un mese di carcere. Questa la richiesta della Procura di Forlì al giudice Federico Casalboni per il 37enne accusato di stalking nei confronti di una 25enne con la quale aveva avuto una relazione. Gli avvocati difensori dell’uomo, Giorgia Mariani e Antonio Baldacci, hanno invece chiesto l’assoluzione del loro assistito. Il giudice, dopo la discussione, ha rinviato la decisione per la sentenza alla prossima settimana.

