Gambettola, a fuoco deposito di un’azienda agricola: bruciati trattore e attrezzi

Un trattore andato in fumo, attrezzature per l’agricoltura perse e danni alla struttura. È il bilancio di un incendio di accidentale scatenatosi due notti fa in una rimessa adiacente all’abitazione di un’azienda agricola che si trova nella parte di via Viole più adiacente alla via IV Novembre. Le fiamme sono state segnalate in tarda serata e per spegnere tutto è servito l’intervento fino al cuore della note di tre squadre dei vigili del fuoco provenienti da Cesena, Forlì e Savignano sul Rubicone. Sul posto per soccorsi ed indagini i carabinieri di Gambettola.