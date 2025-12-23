Gambettola, 50enne arrestato per spaccio

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Gambettola, hanno dato esecuzione ad una misura cautelare detentiva, emessa dal Giudice della Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo di 50 anni, italiano, presunto responsabile del reato di “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Forlì e condotta dai Carabinieri di Gambettola, è stata avviata nei mesi scorsi, a seguito di un controllo effettuato in quel centro. Nella circostanza l’uomo era stato trovato in possesso, complessivamente, di una decina di grammi di cocaina e marijuana nonché di denaro contante ritenuto provento di spaccio, il tutto sottoposto a sequestro penale con suo deferimento in stato di libertà. A seguito di approfondimenti sulla vicenda, con attività tecniche ed analisi, i carabinieri sono riusciti a documentare reiterate e sistematiche cessioni di sostanze stupefacenti, nel tempo avvenute da parte dell’uomo, a diversi assuntori di Gambettola e dei comuni limitrofi.