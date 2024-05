Gambettola: 200 euro al mese per vivere in un garage senza finestra e con la cucina a gas. Stranieri stipati in un appartamento da 4 posti

Si sono mossi alle prime luci dell’alba gli agenti della Polizia Locale di Gambettola; obiettivo un’abitazione dove, a seguito del controllo capillare del territorio, la Polizia Locale aveva notato da tempo un via vai insolito, con un numero di persone sproporzionato a quanto risultante dall’anagrafe.

E così, poco dopo le 5 di questa mattina due pattuglie (una con auto civetta), coordinate dal Comandante Maurizio Marchi, si sono recate presso un appartamento dove hanno accertato gravi irregolarità. Nell’appartamento predisposto per quattro sono state scoperte diverse persone straniere alloggiate non solo in letti ma anche in divani: addirittura, infrazione più grave, anche nel garage senza finestra, dove è stato ricavato un piccolo appartamento abusivo con tutti i problemi che possiamo immaginare dal punto di vista dell’igiene e, soprattutto, per la sicurezza. Nel garage “cieco”, infatti, oltre ai problemi di ricambio dell’aria, anche un cucina alimentata a gas.

Da quanto accertato, sia gli occupanti in eccesso l’appartamento che quelli collocati in garage, pagavano circa 200 euro in nero al mese per un posto letto, è corretto dirlo, ben al di sotto dei limiti di decenza.

Diverse le violazioni amministrative e penali accertate. Dall’abuso edilizio con intervento dei tecnici comunali in ausilio alla Polizia Locale, alle mancate comunicazioni di ospitalità all’autorità locale di Pubblica Sicurezza, a quelle di carattere fiscale/tributario (segnalate alla Guardia di Finanza).