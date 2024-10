Gambettola

Truffa tentata. Si tratta di una particolare situazione di due giorni fa: «Due signore sulle cinquantina - è la segnalazione sui social - si sono presentate a casa mia in via Gorizia dicendo che erano lì per le due camere che avremmo affittato. Ma qui nessuno affittava nulla: l’errore ci può stare, se non fosse che insistevano di voler entrare dicendo che lo stavano leggendo su Facebook, dove sullo smatrphone una delle donne fingeva di controllare». Un raggiro già tentato altrove e segnalato ai carabinieri: «Agiscono dicendo di voler entrare per controllare quale sia il civico giusto dell’annuncio sui social, magari perché potrebbe essere nel vicinato. Ma provano anche a “toccare” le vittime per tentare di sfilare via gioielli. Non avvicinatevi a loro nemmeno se vi chiedono di guardare sul loro telefono la correttezza dell’indirizzo del presunto affitto. Prestate insomma la massima attenzione anche nei giorni successivi a queste “visite”».