Elezioni a Gambettola: Denis Togni ufficialmente candidato sindaco

Nella serata di giovedì si è riunito il comitato della lista civica “Uniti per Gambettola” per decidere il candidato che concorrerà a ruolo sindaco rappresentando la Lista nelle prossime elezioni amministrative di giugno. Al termine della serata l’assemblea si è pronunciata convergendo all’unanimità sulla persona di Denis Togni.

Classe 1975, Danis Togni è gambettolese purosangue. Persona molto conosciuta in paese per il suo impegno nel mondo del sociale e dell’associazionismo, già membro del Consiglio d’Istituto è attuale presidente degli “Amici della scuola”, realtà associativa presente

nel paese e promotrice di eventi di successo. Non è alla prima esperienza politica essendo stato consigliere comunale per diversi mandati in quota Lega, raccogliendo sulla sua persona il record assoluto di preferenze nell’ultima tornata elettorale. E’ un imprenditore del settore meccatronico socio dell’impresa “Autosette” dove insieme ai soci svolge la funzione di senior manager ed accoglienza clienti. E’ sposato con un figlio di 13 anni.

“Serietà e competenza sono i punti di forza della nostra squadra – afferma Togni- sono mesi che io e l’amico Emiliano Paesani lavoriamo a questo progetto ambizioso reclutando di persona eccellenze del territorio. Ad indossare la maglia di “UNITI PER GAMBETTOLA”,. composta già da candidati di spessore si sono aggiunti infatti Filippo Rinaldini, classe 1975 dottore in Legge consulente finanziario in città e socio Rotary Club dove è impegnato con iniziative legate al sociale ed alla formazione dei giovani ma anche una vecchia conoscenza della politica gambettolese, il consigliere comunale in carica Alex Neri classe 1987 da sempre giovane rappresentante in città di Forza Italia”.

Togni anticipa due punti del programma della Lista che guiderà alle prossime elezioni, il sostegno alle comunità energetiche per il quale è già stato fissato un incontro pubblico divulgativo per metà marzo e l’attenzione al decoro della città attraverso un piano di costante

manutenzione del verde pubblico e delle infrastrutture stradali e della sicurezza, che, secondo il candidato, ogni città bene amministrata deve avere come principale obiettivo. “Ci aspettano mesi di duro lavoro - conclude Togni - a breve fisseremo incontri nelle periferie

per ascoltare problematiche e suggerimenti della gente ed incontreremo tutte le delegazioni del mondo dell’impresa e dell’associazionismo locale”.

Sarà infine possibile già da subito interagire con la lista “Uniti per Gambettola” segnalando eventuali criticità o suggerimenti attraverso il canale diretto Whatsapp “Dillo a Denis” a all’utenza 379141075.