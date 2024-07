Si rimpolpa la presenza di saloni di acconciatura a Gambettola con l’apertura e l’inaugurazione di Hair spa di Daniela Ivanova Genova inaugurato il 27 luglio alla presenza del sindaco Eugenio Battistini e di Fabiana Paolucci di Confartigianato.

Il salone è in via de Gasperi, sulla via Emilia.

“Si è trattato di una svolta professionale importante per la mia vita - dice la titolare - ho svolto per anni l’attività di collaboratrice in saloni a Meldola e ho imparato l’arte del mestiere fino a che mi sono sentita pronta per fare il salto e realizzare il sogno di avviare un laboratorio tutto mio. Sono bulgara di origine e da 25 anni vivo in Italia, mi sono integrata benissimo in Romagna anche grazie al lavoro che amo e ora ho scelto di vivere a Gambettola proprio al piano di sopra al laboratorio”.

Il salone Hair spa in questi mesi estivi è aperto dal martedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 17.

Il sindaco Battistini si è detto lieto della nuova apertura che rende ancora più servito il territorio del comune, si è complimentato e ha incoraggiato la nuova imprenditrice, mentre Fabiana Paolucci di Confartigianato ha rimarcato come l’associazione sia accanto a tutti i neoimprenditori, con consulenze e servizi mirati e l’accompagnamento necessario ad entrare e consolidarsi sul mercato.