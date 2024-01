Demografia: aumento record per la popolazione di Gambettola

Aumento record della popolazione. A fine anno scorso i residenti erano 10.854, con un aumento di abitanti di 127 unità, la massima crescita in termini numerici nell’intera area Rubicone, superando Savignano e San Mauro Pascoli che dispongono di territori più ampi. Il Comune di Gambettola, infatti, con i suoi 7,77 chilometri quadrati è il comune in provincia con la più alta densità demografica (quasi doppia rispetto a Savignano, San Mauro Pascoli e Gatteo, quadrupla rispetto a Longiano, 40 volte superiore rispetto a sogliano).

Il movimento demografico

Gambettola è il Comune con l’aumento numerico più alto dell’area Rubicone. Nonostante questo nel 2023 il numero dei nati, appena 82 in totale, sia stato inferiore al numero dei morti (117). Ma il movimento migratorio è stato fortemente positivo (+ 162, per 450 immigrati e 288 emigrati) ottenendo una variazione finale in aumento di + 127 come sommatoria dei due dati. Cresce anche il numero delle famiglie che raggiunge quota 4.449. Come anche per altri comuni dell’area, c’è però un leggero invecchiamento dell’età media della popolazione. Si registra così la presenza di due nonne ultracentenarie, con la più anziana che si appresta a tagliare le 104 primavere, un’altra le 103 e una terza a diventare centenaria nell’anno in corso.

Stranieri stabili

La città si conferma multietnica. La popolazione con origine straniera è pari a 1.569 ( erano 1.574 l’anno prima), in leggera decrescita e con una percentuale rispetto ai residenti complessivi pari allo 14,45%. La cittadinanza più rappresentata, dopo quella italiana, è quella albanese con 396 unità. Consistenti anche i gruppi dalla Romania (302), Bulgaria (259) e Marocco (217), a seguire altre nazionalità provenienti nell’ordine da Europa, Africa, America e Asia.

Trend di crescita nel tempo

Anche nell’ultimo decennio la popolazione è in crescita, passando dai 10.530 cittadini censiti a fine 2013 agli attuali 10.854 attuali, con un aumento di 324 unità (+ 3,08%). Un trend di crescita costante, favorito anche dalle varie lottizzazioni create nel tempo e alcune completate negli ultimi anni, mentre un altro gruppo di alloggi con finiture di pregio in questi giorni è in costruzione in via Verdi.

Giunta comunale soddisfatta

«Sono dati che dimostrano molta vivacità nel movimento demografico - afferma la sindaca di Gambettola, Letizia Bisacchi - d’altronde la città offre una serie di servizi che, assieme ai tanti eventi che vengono organizzati e ai posti di lavori offerti da alcune aziende, sanno attrarre la popolazione anche da altri comuni. Come giunta comunale prestiamo grande attenzione alle famiglie e continuiamo a destinare risorse a supporto delle fasce più deboli, attraverso i servizi sociali e integrandosi con azioni di sistema in collaborazione con i Comuni dell’Unione Rubicone e Mare. Anche nelle scuole di ogni ordine e grado non ci sono problemi di spazi o mancanza di laboratori».