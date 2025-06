Gambettola

Daidonca diventa ristorantino. Aveva aperto come cucina di paese, con tante specialità ma senza tavolini, appena 18 mesi fa in corso Mazzini e funzionava con servizio di asporto. Ora si è trasferito in locali più capienti in piazza Foro Boario, con tavoli dentro e fuori, per oltre 40 coperti. «Realizzo un sogno – dice il titolare Giacomo Sagginati – da cucina divento ristorante, con prodotti freschi e anche pesce. Con me c’è sempre Stefano Mariani veterano della buona cucina». L’inaugurazione oggi, alle 17.