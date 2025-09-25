Da Gambettola a Roma per il Giubileo: tra i pellegrini ciclisti c’è anche don Sauro

La prima tappa, ieri, dalla chiesa di Gambettola a Città di Castello per 111 chilometri e 1.420 metri di dislivello e poi pernottamento. Oggi seconda tappa fino Terni, con 130 chilometri e 1.130 di dislivello. Domani nuova pedalata degli ultimi 101 chilometri, con dislivello di 1.090 metri. Alla sera l’arrivo a Roma dove il gruppo pernotterà alla Casa della Consolata. Sabato è il giorno per la visita alla città. Domenica il gruppo sarà in piazza San Pietro per Messa e Angelus. La ripartenza è prevista quel pomeriggio, con le bici caricate sul pulmino guidato da Egidio. Per i ciclisti il rientro avverrà via treno fino a Bologna e poi Gambettola.