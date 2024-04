Carnevale di Gambettola, sabato la seconda sfilata dei carri

La speranza è che il tempo sia più clemente rispetto a lunedì scorso e le previsioni per fortuna fanno ben sperare. Con la seconda sfilata dei grandi carri allegorici sabato 6 aprile alle 19.30, Gambettola torna a vestirsi e illuminarsi a festa con la sua identità carnevalesca, in un coinvolgimento territoriale nazionale ed internazionale, che come sempre vuole stupire e far divertire.

La serata vede tante novità, i tanti carri allegorici in parata, 5 realizzati nella città del ferrovecchio altri che provengono dalla Romagna e da associazioni e gruppi amici del carnevale, che sfileranno per la città accompagnati da musica e coreografie di danza e costumi. Saranno anche presenti Il carro Re Leone del gruppo proveniente da Gorizia e per stupire con effetti speciali, Lyle dei Mutoid di Santarcangelo che guiderà il rinoceronte animato D1zzy che muove il testone con gli occhi lampeggianti emettendo fiamme dalle narici e dal corno sulla punta del muso. Il pubblico sarà avvolto musicalmente dalla ensamble Numa Boa proveniente dal Nord-est da radio Gamma e radio Bruno e si inaugurerà con la canzone di Beto Bahia dedicata al carnevale della Romagna di Gambettola.

La serata è condotta dall’attrice Beatrice Balzani e da Fausto Peppi di Radio Bruno.