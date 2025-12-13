Carnevale di Gambettola, nasce un laboratorio teatrale ispirato alle maschere di Gambino e Sgambetta

Nella mattinata di oggi, sabato 13 dicembre, presso la Sala del Consiglio Comunale di Gambettola, si è svolta la presentazione del nuovo progetto di laboratorio teatrale e della futura produzione scenica, ispirata alle maschere di Gambino e Sgambetta, figure simbolo del Carnevale della Romagna di Gambettola.

Il progetto, fortemente voluto dall’Associazione Gambettola Eventi e dal Comune di Gambettola, si propone come una novità significativa e rappresenta la prima iniziativa che avvia i percorsi celebrativi della 140ª edizione del Carnevale di Gambettola. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Bottega del Teatro Franco Mescolini.

Durante la conferenza sono intervenuti Serena Zavalloni, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Gambettola, Davide Ricci, Presidente dell’Associazione Gambettola Eventi, e gli attori della Bottega del Teatro Franco Mescolini Barbara Abbondanza, Alessandro Pieri e Davide Romualdi. Moderatore: Massimiliano Maestri

Le maschere più amate del Carnevale della Romagna, Gambino e Sgambetta, si preparano a rinascere con una nuova forma artistica che unisce tradizione popolare, innovazione scenica e partecipazione della comunità. Cuore del progetto è la creazione di un laboratorio teatrale gratuito, aperto sia ad attori con esperienza, sia ad aspiranti interpreti. I posti disponibili sono 12 e la selezione dei partecipanti si terrà il 31 gennaio 2026, presso la Bottega del Carnevale di Gambettola.

Il laboratorio sarà articolato in 18 incontri di 3 ore ciascuno, con un calendario in fase di definizione. Il percorso porterà anche all’individuazione delle maschere che presenzieranno alle sfilate del Carnevale 2026 e darà vita a un nuovo spettacolo inedito dal titolo “Gambino e Sgambetta nella città del Carnevale”.

L’obiettivo del progetto è valorizzare la tradizione del Carnevale della Romagna e coinvolgere attivamente la comunità in un processo artistico partecipato. Gli autori, con la regia di Gigi Palla e gli attori della Bottega del Teatro Franco Mescolini cureranno l’ideazione, la drammaturgia e la messa in scena del nuovo spettacolo, che unirà memoria popolare, linguaggi teatrali contemporanei e una ricerca approfondita sulle radici culturali del Carnevale di Gambettola. A guidare la parte professionale della messa in scena saranno gli attori Camillo Grassi e Barbara Abbondanza, che porteranno sul palco esperienza, sensibilità e un profondo legame con il territorio.