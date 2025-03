Carnevale di Gambettola: i Maranèl di Forlì pronti a debuttare nella prima categoria

Maranèl di Forlì, ecco la novità dei carri allegorici in gara per la prima categoria. E’ il gruppo che quest’anno si aggiunge per il titolo più ambito e che sta lavorando in un capannone di Forlimpopoli.

Fervore nei capannoni

Quest’anno le date delle sfilate dei carri allegorici del “Carnevale della Romagna” sono i giorni 21 (al pomeriggio) e 26 aprile (alla sera). Fervono a Gambettola i preparativi dei soliti quattro grandi carri allegorici di prima categoria. Ma è in corso di costruzione a Forlimpopoli un quinto carro a cura del gruppo Maranèl che sta nascendo a distanza di chilometri, come novità assoluta, pronto a dare battaglia ai carri costruiti a Gambettola, dai tre gruppi locali ed uno di Borghi. Finora si erano distinti ma nella seconda categoria con piccoli carri senza pretese.

L’entusiasmo del gruppo

«Il nostro gruppo è nato nel 2015 da una mia idea – afferma il capocarro Maicol Canali – facendo un carro nel Forlivese e poi, negli anni, allargandoci siamo arrivati a farne sei, tra grandi e piccoli, per fare più sfilate possibili, dalle 8 alle 10 in giro per la Romagna. Nel 2019 abbiamo realizzato la prima partecipazione al carnevale di Gambettola, vincendo la seconda categoria con il carro di Toy Story. Poi a causa Covid siamo mancati a Gambettola per ben 3 anni e siamo tornati solo nel 2023 portando “L’era glaciale” e vincendo, come pure anche l’anno scorso portando “Il re leone”». Così nel gruppo dei Maranèl si sono detti: «Dopo 3 edizioni in seconda categoria, vincendole tutte e 3, proviamo ad entrare nel mondo dei grandi e fare un carro in prima categoria. Ed ora eccoci qua. Sappiamo che sarà difficilissimo perché far parte della 1ª categoria non vuol dire solo fare un carro grande, ma curare nel minimo dettaglio ogni componente del carro, dalle saldature fino alle verniciature, comprendendo poi tutto il resto, ossia cartapesta, legno, movimenti, eccetera». A costruire il carro sono in dieci, anche se non sono tutti presenti ogni sera: «Ancora non sappiamo se faremo anche un carrettino piccolo che preceda il carro grande. Vediamo come arriviamo con i tempi. Però puntiamo ad avere sotto il nostro carro almeno un centinaio di persone. Ringraziamo la “Gambettola Eventi” per averci dato questa opportunità di sfilare nel carnevale più grande di Romagna da protagonisti in 1ª categoria insieme agli altri 4 gruppi».

Carro legato alla Romagna

«Tutti si aspettano grandi cose da noi – prosegue Canali – speriamo di non deluderli. Abbiamo scelto dopo tanti anni di carri a tema cartoni di fare un carro che ci rappresenta di più portando la Romagna e la nostra bellissima riviera romagnola come protagonista. Il tema verte su Nettuno, il dio dei mari. Il carro sarà intitolato “Non ce n’è per Nettuno!”. A fare da sfondo sarà la nostra Romagna e il Sangiovese come cosa più preziosa, e allo stesso tempo, più letale in termini di sobrietà, sia per noi comuni mortali che per un dio come Nettuno».