GAMBETTOLA

Un mezzo troppo alto guidato da un conducente troppo sbadato si è incastrato e scoperchiato per l’ennesima volta, ieri mattina, nel sottopasso ferroviario lungo via De Gasperi. Si tratta di uno degli inconfondibile camioncini di colore rosso del corriere espresso “Brt”, che consegnano incessantemente merci. La parte superiore cassone del veicolo, che è più alta dei 2,80 metri che permettono di passare in quel punto senza combinare guai, è stata sventrata. I danni causati dall’impatto, anche se è avvenuto a bassa velocità, sono pesanti. Sono stati piegati anche i segnali stradali collocati nell’isolotto spartitraffico a pochi metri dal sottopasso. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Da tanto tempo ci si chiede come prevenire quel tipo di incidente, che è molto ricorrente, e sui social diversi cittadini sono tornati a suggerire di posizionare in un modo più utile le apposite bandelle di avvertimento.