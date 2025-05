Gambettola, torna per la Mostrascambio con oltre 3 km di bancarelle e 800 espositori

Ultimi preparativi per la 72ª edizione della Mostrascambio: 800 box da tutt’Italia, novità su mostre, circuito mezzi d’epoca, gestione mercatino anche degli ulteriori 60 espositori più piccoli. Ieri mattina in municipio sono stati svelati i particolari di quella che è diventata una delle manifestazioni più importanti dell’Emilia Romagna per le belle cose del passato.

Tre chilometri di bancarelle

La “Mostrascambio di auto-moto d’epoca e cose del passato” si svolgerà il 10 e 11 maggio nelle vie e piazze del centro di Gambettola. Ne hanno tracciato lo stato dell’arte il sindaco di Gambettola, Eugenio Battistini, la vice, Serena Zavalloni, gli assessori Cristina Bianchi, Mattia Pavolucci, Pietro Pierantoni, il presidente dell’associazione Mostrascambio Gambettola odv, Claudio Canducci, il vice Mirco Baiardi e Massimo Console, nella doppia veste di consigliere Mostrascambio e Avis di Gambettola. «Sono in costante aumento le richieste di partecipazione – ha detto Canducci – ma noi ci fermiamo a 800. Anzi per l’oggettistica facciamo anche un’attenta selezione per privilegiare chi espone oggetti d’epoca e non modernariato. Su viale Carducci poi da sempre diamo spazio alla ricambistica di auto e moto d’epoca».

Ricordato l’ideatore

Il sindaco nella sua presentazione ha reso omaggio all’ideatore Gaetano Vitobello che nel 1988 allora assessore allo sviluppo economico ha dato il là alla manifestazione in omaggio agli “straccivendoli”, precursori degli odierni demolitori e ricambisti: «Quella del riciclo e del riuso è una componente del dna dei gambettolesi – ha rimarcato – hanno iniziato quando non riciclo e riuso non erano considerati una ricchezza. Grazie anche ai successivi presidenti Mostrascambio, Carlo Zavatta e l’attuale Claudio Canducci, che hanno fatto crescere la manifestazione anno dopo anno. Oggi arrivano migliaia di appassionati da tutt’Italia nel nostro bel centro cittadino».

Nuova gestione dei piccoli

Tra le novità anche la gestione diretta degli oltre 60 espositori baby che da quest’anno vengono gestiti dall’associazione Mostrascambio, mentre in passato erano coordinati dal Comune e dall’associazione genitori. Saranno posizionati sempre in piazza Cavour, di fianco alla chiesa parrocchiale. In piazza Foro Boario, altra novità, ci sarà una bella mostra di moto Bianchi d’epoca, oltre ad auto che hanno fatto la storia dei rally, con i camion antichi e i trattori d’epoca. Per moto e auto ci sarà anche la possibilità di sfilare in un circuito in tutta sicurezza per la gioia del pubblico.

Il programma