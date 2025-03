Gambettola, addio a Maria Pia Gentili maestra dal cuore d’oro

È defunta a 88 anni Maria Pia Gentili vedova di Tino Venturi. Due giorni fa, presso l’ospedale “Maurizio Bufalini” di Cesena, dove era ricoverata da un paio di settimane, la maestra dal cuore d’oro e con il sorriso sulle labbra, ha cessato di vivere. La città è sgomenta e in lutto, in quanto ha insegnato a più generazioni di gambettolesi e ha sempre messo entusiasmo nel suo lavoro. Maria Pia Gentili, infatti, è stata insegnante per 35 anni, dal 1959 al 1994, con cattedra di oltre 30 anni in città. Si era sposata a Cesena il 26 dicembre 1959 con Tino Venturi, pure lui maestro elementare ed ex sindaco di Gambettola, venuto a mancare quattro anni fa. I due coniugi, oltre a insegnare, hanno collaborato alla realizzazione del progetto “Casa solidarietà” a La Paz in Bolivia e a tante altre iniziative sul territorio gambettolese.

Lascia nel dolore i figli Vincenzo, Carlo, Francesca, Lucia e Angelo, oltre a sette nipoti, le nuore, il genero, i fratelli e le sorelle, altri parenti, tanti amici e conoscenti, tra cui tanti ex suoi allievi.

I funerali di Pia Venturi si svolgeranno oggi, sabato 15 marzo, con inizio del rito funebre alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Egidio abate. Il rito sarà celebrato dal fratello don Pasquale Gentili, parroco di Sorrivoli. Poi si proseguirà per l’ara crematoria di Cesena. L’invito dei familiari è “Non fiori ma offerte per le opere parrocchiali”.