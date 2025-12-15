Addio a Flaviano Zandoli, ex centravanti del Cesena e allenatore delle giovanili bianconere

Si è spento questa mattina all’età di 78 anni l’ex attaccante bianconero Flaviano Zandoli. Nativo di Gambettola era entrato nel settore giovanile del Cesena per poi essere prelevato nel 1963 dalla Juventus senza però riuscire a debuttare in prima squadra. A Cesena ritornò in prestito nel 1967-68 e poi per due stagioni dal 1978 al 1980 per un totale di 66 presenze e 8 reti. A Cesena è stato anche allenatore della Primavera (1994-1995) e per anni ha lavorato come apprezzato allenatore alla Savignanese e al Gambettola, dove è stato tecnico e dirigente. A Cesena era conosciuto anche per il negozio di articoli sportivi in piazza della Libertà e successivamente per la tabaccheria nella stessa zona. Nel 2012 si era candidato a sindaco di Longiano. I funerali si svolgeranno mercoledì (ore 10) in Duomo a Cesena.