Gambettola, sorpreso con bastone e coltello: 35enne cinese denunciato

Ieri sera a Gambettola i Carabinieri hanno denunciato a piede libero per “porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere”, un 35enne di origini cinesi, incensurato. L’uomo, controllato dai militari mentre, a bordo del proprio furgone, percorreva la via Montanari, è stato trovato in possesso di un bastone in legno della lunghezza di 75 centimetri e di un coltello a serramanico dalla lunghezza complessiva di 18 centimetri di cui non riusciva a giustificare il possesso.

Due segnalazioni per un 19enne di Gambettola, che mentre camminava in Piazza Foro Boario è stato trovato in possesso 32 grammi di hashish, e per un 23enne di Gambettola già noto alle forze dell’ordine che mentra camminava in Via Pascucci è stato trovato in possesso di un grammo di marijuana.

Il bilancio dei controlli di ieri sera dei Carabinieri è di una patente di guida ritirata; 5 infrazioni al codice della strada contestate, 9 perquisizioni personali e/o veicolari, 2 esercizi pubblici controllati e 65 persone controllate.