Gambettola, marmitta rumorosa e fuga: ci lascia la patente

Aveva “tirato” la sua Fiat Punto come un’auto tuning, ma visto il risultato dei controlli della polizia locale quella del ventenne neopatentato non si è dimostrata una grande idea.

Già per tre volte durante la serata di sabato l’auto con la marmitta modificata si era fatta sentire per le strade di Gambettola col suo rumore fastidioso amplificato dal modo di guidare. E questo aveva messo in allerta la polizia locale che poco dopo le 23 ha intercettato la Punto modificata sul corso principale, vicino alla chiesa, e ha deciso di controllarla.

Il conducente, però, con altri tre passeggeri a bordo, ha deciso di non fermarsi, percorrendo tutto corso Mazzini ad almeno il triplo della velocità consentita, con l’accompagnamento del rumore assordante della marmitta, sorpassando anche altre auto di fronte al cinema. Ha poi continuato la sua fuga, inseguito dalla pattuglia coi dispositivi di allarme inseriti, attraversando la piazza del municipio in senso contrario, imboccando via Roma contromano, via Consolata, “saltando” lo stop di via Kennedy (il semaforo a quell’ora è spento) senza neanche rallentare.

Inevitabili le pesanti sanzioni quando è stato fermato con l’aiuto della seconda pattuglia dei vigili. La multa non è neppure tanto alta, attorno ai 200 euro, ma pesano di più il ritiro immediato della patente di guida e la perdita di 30 punti. Ora il ragazzo dovrà scontare un mese di sospensione dalla guida e poi dovrà ridare l’esame della patente – sia teoria che guida – avendo esaurito tutti i punti. E presumibilmente anche cambiare marmitta.