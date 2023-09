Gambettola, Ideal System fa il punto con i dipendenti e lancia nuove sfide

Ideal System srl, festa coi dipendenti, bilanci, presentazione nuovi programmi e consulente manageriale. Ieri a Villa Daltri, a Carpineta, l’azienda ha fatto il punto su tutto davanti a oltre 200 persone.

Ideal System srl è una realtà leader nella verniciatura industriale conto terzi. Possiede tre stabilimenti, di cui due a Gambettola e uno a Cesena, in cui svolge attività di sabbiatura, verniciatura in cataforesi, verniciatura a polvere automatica e manuale e premontaggi di alcuni manufatti. Collabora con diverse multinazionali specializzate in vari settori della metalmeccanica quali: sollevamento di persone, movimento terra e attrezzature sportive. Impiega 190 persone, con un giro d’affari da 20 milioni di euro, negli ultimi anni ha effettuato investimenti aziendali per 4 milioni di euro.

«Con questa festa desidero ringraziarvi – ha detto Marco Sfienti, ideatore e titolare di Ideal System – la mia riconoscenza e soddisfazione nel vedervi parte della mia vita oltre che della mia impresa. Credo, infatti, che siano proprio le persone il patrimonio di un’azienda». Ieri ha annunciato ai dipendenti anche l’intenzione di «intraprendere un nuovo percorso organizzativo e gestionale dove siete tutti coinvolti. Ho aperto la prima azienda nel 1989, confluita nel 2006 nell’attuale Ideal System. In questi anni ho conosciuto successi e delusioni, ma non ho mai smesso di credere nel mio sogno. Nel 2020 siamo riusciti a superare il Covid rimanendo ben posizionati sul mercato. Ora la guerra e la crisi energetica cominciano a farsi sentire. Si pensi che nel 2021 abbiamo speso 400 mila per l’energia e nel 2022 due milioni e 428 mila euro. Sono sfide che si possono vincere con l’aiuto di tutti. Chi è forte continua a crescere anche se il mercato cala. Così per attrezzarci a dovere vi presento oggi Roberta Fabbri, nuova consulente manageriale che collaborerà con noi per darci una mano».

Annunciati anche nuovi interventi tecnologici per l’attività: tra cui 16 nuovi carrelli elevatori con spesa di un milione e mezzo, nuovi accessi ai parcheggi, nell’ottica di una nuova efficienza aziendale. Sono seguiti altri interventi, tra cui quelli del direttore generale Angelo Baldacci, della nuova consulente Fabbri e dei due figli del presidente, Mattia e Samuele Sfienti. Presenti in prima fila anche il consulente forlivese Massimo Balzani e la responsabile amministrativa aziendale Sara Lo Monte. Ha preso parte all’evento anche la sindaca di Gambettola, Letizia Bisacchi. Dopo i discorsi e gli applausi è seguita la parte gastronomica-ricreativa.