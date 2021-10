Gambettola, dopo i lavori piove ancora in palestra

L’acqua piovana torna nella palestra della scuola media. Le forti piogge dei giorni scorsi hanno portato di nuovo allo scoperto un problema annoso: il tetto dell’edificio comunale ha delle infiltrazioni. I lavori eseguiti con interventi spot non hanno dato i risultati sperati ed ora si dovrà correre ai ripari prima dei rigori dell’inverno.

La palestra delle scuole medie da qualche anno si ritrova con infiltrazioni d’acqua piovana. Nei giorni scorsi è riesplosa la grana dell’acqua sul parterre di legno della palestra. Le bidelle sono intervenute rimettendo i secchi come avvenuto anche in passato.

L’anno scorso l’amministrazione comunale era intervenuta con lavori eseguiti nell’edificio, ma la presenza di un impianto fotovoltaico aveva obbligato a fare solo dei lavori spot che comunque avrebbero dovuto reggere. «Abbiamo dovuto mettere delle toppe – informa ora la sindaca Letizia Bisacchi – La presenza dell’impianto fotovoltaico sul tetto della palestra non ci ha permesso di stendere la guaina isolante come di solito si fa in questi casi. Pensavamo che sarebbe stato sufficiente intervenire dove l’acqua tendeva a infiltrarsi. Pensavamo che il problema fosse risolto. Invece con le piogge torrenziali dei giorni scorsi il problema si è riproposto. A questo punto diventa un lavoro urgente dando priorità sotto ogni punto di vista, con lavori da farsi prima che sopraggiunga l’inverno. Abbiamo incaricato i tecnici di studiare una soluzione definitiva e abbiamo individuato le risorse nel bilancio comunale. Non abbiamo ancora quantificato l’importo esatto ma, trattandosi di lavoro urgente, ha la priorità su tutto il resto delle spese».