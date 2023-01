Gambettola: carrozzina donata al 20enne tetraplegico

Carrozzina elettrica in dono al 20enne tetraplegico di Gambettola. Due sere fa consegnata l’attrezzatura a Lorenzo Po alla presenza del pugile Matteo Signani. All’hotel Vistamare di Cesenatico si è svolto un meeting dei Lions club del Rubicone all’insegna della solidarietà e dello sport.

Dono al ragazzo

Durante la serata è avvenuta la consegna ufficiale della carrozzina elettrica a Lorenzo Po, grazie all’idea del socio gambettolese Elvis Bianchi e di sua moglie Simona, di utilizzare il ricavato dello stand Lions alla Mostrascambio di settembre scorso a Gambettola. Un momento di grande emozione è stato anche l’intervento della professoressa Alessandra Montanari Lughi che segue Lorenzo, che ne ha raccontato le doti particolari, tra cui anche “Lori & Oscar”, un racconto di fantasia poi diventato un libro-ciclostilato.

Sport e bilancio

Ospite d’onore della serata era il campione europeo di pugilato Matteo Signani. Intervistato da Gianfranco Gori il pugile ha raccontato i momenti più belli della sua carriera grazie anche a un video della sua ultima vittoria. Il presidente del Lions club Rubicone, Fabrizio Magnani ha consegnato al campione soprannominato “Il Giaguaro” un premio che riproduce la sagoma di un leone simbolo del Lions. Poi il presidente ha elencato le varie iniziativa benefiche realizzate nel 2022: acquisto della carrozzina elettrica, 2500 euro al reparto pediatrico dell’ospedale Bufalini per uno spirometro per bambini asmatici, 2000 euro all’ospedale di Mutoko in Zimbabwe, 2000 euro per emergenza alluvione nelle Marche, 1200 euro per l’acquisto di un forno professionale nella mensa dei frati di Longiano, 1000 euro devoluti a Caritas Savignano per i pasti caldi ai poveri, una tuta di neuromodulazione per il rilassamento dei muscoli spastici di un ragazzo affetto da una malattia rara.