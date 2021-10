Gambettola: 30 multe con le foto trappole per i rifiuti

Sono già una trentina le sanzioni accertate con le foto trappole per i rifiuti conferiti in modo non corretto o abbandonati a fianco del cassonetto.

Si tratta di un’attività di controllo della polizia locale effettuata con la collaborazione delle guardie ecologiche volontarie che, dopo aver visionato i filmati, segnalano le infrazioni alla PL stessa.



Le infrazioni più frequenti?

Abbandonare oggetti voluminosi o scatole fuori cassonetto – fanno sapere dalla polizia locale gambettolese – oppure conferire i sacchi dei rifiuti indifferenziati in altri cassonetti come quello degli sfalci e potature.

Si tratta di comportamenti frutto, spesso, del non voler effettuare la separazione/differenziata dei rifiuti a casa buttando tutto in un unico sacco che però difficilmente potrà essere raccolto col porta a porta.

E così comincia la ricerca di un cassonetto, destinato ad altra tipologia di rifiuto (riciclabile) dove si buttano i rifiuti indifferenziati compromettendone tutto il contenuto.

E’ evidente, continua la polizia locale, che il contenuto di un cassonetto destinato agli sfalci e potature parzialmente pieno di immondizia (nel vero senso del termine), difficilmente potrà essere riutilizzato correttamente.

“I controlli a tappeto su tutto il territorio sono necessari per fermare i frequenti casi di abbandono di rifiuti, nel rispetto del decoro cittadino e dell’ambiente”, ribadisce il sindaco Letizia Bisacchi.

Le telecamere registrano i filmati, anche in ore notturne, poi parte la minuziosa ricerca dei responsabili: a volte grazie alla targa dell’auto utilizzata, ma tante altre volte facendo una ricerca a tappeto confrontando tutte le foto reperibili sulle banche dati dei soggetti residenti in zona.

Da non dimenticare che ogni intervento di raccolta e pulizia per materiale fuori cassonetto ha un costo e questo grava su quello complessivo a fine anno su ogni singola bolletta/utenza.