Violenza nella Valle del Bidente, i sindaci ai cittadini: “Le istituzioni sono presenti, la sicurezza si costruisce insieme”

I sindaci della vallata del Bidente uniti nel nome della sicurezza. Ilaria Marianini (Santa Sofia), Francesca Pondini (Galeata), Claudio Milandri (Civitella) e Roberto Cavallucci (Meldola) mercoledì 7 ottobre hanno partecipato a un incontro insieme al Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Gianluigi Di Pilato, e del Questore, Claudio Mastromattei.

Al centro della riunione, i recenti episodi di violenza che hanno interessato il territorio e la necessità di garantire ai cittadini una risposta concreta e coordinata da parte delle istituzioni e delle Forze dell’Ordine.

“Nel corso dell’incontro - si legge in una nota - è stato fatto il punto sulle attività investigative: gli autori dei recenti episodi di violenza sono stati identificati e le vicende sono state sottoposte all’attenzione della Procura della Repubblica. È stato inoltre concordato un rafforzamento della presenza e dei controlli delle Forze dell’Ordine, con particolare attenzione alle aree più frequentate e ai luoghi di aggregazione”.

I sindaci di Meldola, Civitella di Romagna, Galeata e Santa Sofia hanno condiviso la volontà di avviare un percorso stabile di collaborazione sul tema della sicurezza, attraverso un confronto costante e il coordinamento delle iniziative di prevenzione.

In questo percorso saranno coinvolte anche le attività commerciali e produttive, le associazioni e le realtà sociali del territorio, con l’obiettivo di renderle parte attiva di un progetto comune, affinché i luoghi di incontro, svago e divertimento possano essere vissuti con ancora maggiore serenità e sicurezza.

“La sicurezza - continua la nota - è infatti una responsabilità che richiede il contributo di tutti: ognuno è chiamato a fare la propria parte, ma è insieme che si possono ottenere i risultati più importanti. I Comuni, anche attraverso la Polizia Locale, lavoreranno quindi in stretto raccordo con la Prefettura, la Questura, l’Arma dei Carabinieri, le altre Forze dell’Ordine, le attività economiche, le associazioni e i cittadini. L’obiettivo è rafforzare la prevenzione, aumentare l’attenzione e la presenza sul territorio e intervenire tempestivamente in caso di criticità, senza alimentare allarmismi ma garantendo una risposta seria e concreta. I sindaci intendono rassicurare la popolazione: le istituzioni sono presenti e stanno lavorando insieme per mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza della Valle del Bidente”.