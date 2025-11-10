Rapina ragazzi minorenni sul bus Galeata-Meldola, 22enne finisce in carcere

I Carabinieri della Compagnia di Meldola, in particolare del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Galeata, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Forlì nei confronti di un 22enne cittadino marocchino, ritenuto presunto responsabile di “tentata rapina continuata e aggravata”.

L’attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Forlì, è scaturita da una serie d’illecite condotte avvenute un pomeriggio di fine estate 2025, a bordo dell’autobus della linea 132 nella tratta Galeata-Meldola e ritorno. Dalla completa ricostruzione degli eventi, fatta grazie alle denunce sporte dai minorenni con i loro genitori, alle testimonianze ed alla visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente sul mezzo di trasporto pubblico, è stato possibile riscontrare che, due minorenni, seduti nei sedili posteriori del veicolo, erano stati avvicinati e minacciati dal 22enne il quale, in diverse fasi, si impossessava o tentava di impossessarsi di strumenti elettronici, collanine, telefoni cellulari e portafogli, che i due minori detenevano o indossavano, riuscendovi solo in parte per la forte opposizione dei minorenni.

Gli oggetti sottratti, tra i quali un portafogli, una catenina ed accessori elettronici, di cui l’autore riusciva inizialmente ad impossessarsi, venivano successivamente restituiti alle vittime, appena si avvedeva della richiesta di aiuto telefonica fatta dai due a loro familiari e del successivo sopraggiungere dei carabinieri, che erano stati allertati ed a cui veniva inizialmente fornita una versione parziale della vicenda, ma che comunque identificavano le parti avviando gli ulteriori accertamenti.

Il G.I.P. del Tribunale di Forlì, confermando pienamente i risultati delle investigazioni svolte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Forlì e condotte dai Carabinieri di Meldola e Galeata, tenuto conto della gravità delle ripetute condotte nonché dell’elevato pericolo di una loro reiterazione ha disposto, a carico del presunto autore, la misura cautelare più grave ovvero la custodia in carcere.

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno rintracciato e arrestato il 22enne, residente nel bolognese e con un precario domicilio in Galeata, che, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Forlì, ove detenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.