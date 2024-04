Galeata, via libera ai lavori di manutenzione del viadotto sulla Sp4 e sulla strada di Castagnolo di Civitella

Sono stati aggiudicati i lavori di manutenzione sul viadotto sulla strada provinciale S.P. 4 del Bidente al km 57+940 all’ingresso del comune di Galeata alla ditta Ingeos srl per un importo di 885.537,43 euro con un ribasso del 9,6%. L’investimento complessivo è di 1.400.000 euro. Ora si procederà alla stipula del contratto e alla consegna dei lavori, consegna da cui scatterà il termine 240 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dell’intervento.

L’obiettivo dell’intervento è quello, attraverso un’opera di manutenzione straordinaria, di conservare le caratteristiche strutturali del viadotto, riqualificare la piattaforma stradale con un incremento della larghezza pavimentata (8,50 m), porre in opera nuove barriere di sicurezza e realizzare un percorso pedonale sul viadotto con estensione al tratto stradale adiacente in direzione del centro abitato per la continuità e messa in sicurezza dell’utenza.

Si tratta di un viadotto con struttura ad arco, piedritti, travi e soletta costruito nei primi anni 60 che presenta ammaloramenti per effetto degli agenti atmosferici e meteorologici.

È lungo circa 91 metri per una larghezza di 9 metri e una luce di 32 metri prevalentemente rettilineo con accenno di curva, è costituito da 8 campate, di cui quella in attraversamento del fiume ad arco con piedritti; la struttura è formata da 5 travi e arco in cemento armato in opera, oltre ad una soletta collaborante.

La strada provinciale SP 4, su cui è collocato il viadotto, è l’arteria fondamentale di collegamento per cittadini e imprese nella vallata del Bidente.

I lavori saranno eseguiti in modo tale da assicurare la continuità e la sicurezza del traffico. La gestione del cantiere avverrà in modo da mantenere costante, seppur con rallentamenti, la continuità della circolazione stradale e minimizzare i disagi per i veicoli in transito.

Lavori anche a Castagnolo

I lavori sul viadotto sulla SP4 all’ingresso del comune di Galeata si inseriscono in un programma di interventi di messa in sicurezza della Bidentina previsti per l’anno 2024 di cui il primo a partire sarà nel mese di maggio l’adeguamento funzionale del tratto stradale in località Castagnolo nel comune di Civitella di Romagna per un investimento complessivo di oltre 500mila euro.