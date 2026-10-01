Galeata, una storia di famiglia dal nonno al nipote: Martini Società Agricola premiata agli Oscar Green 2026

Un riconoscimento di prestigio a una tradizione di famiglia di successo. La Martini Società agricola s.s., impresa agricola biologica della vallata del Bidente e realtà aderente a Campagna Amica, è stata premiata agli Oscar Green 2026, il riconoscimento di Coldiretti Giovani Impresa dedicato alle aziende che innovano e rafforzano il settore agricolo. La premiazione si è svolta a Cervia, nell’ambito della finale regionale che ha riunito giovani imprenditori da tutta l’Emilia-Romagna. La famiglia Martini conduce oltre cento ettari tra pascoli, seminativi e superfici boscate nella vallata del Bidente. La gestione integra allevamenti al pascolo, trasformazione interna e vendita diretta, con una filiera che consente di controllare ogni fase produttiva. L’azienda è presente anche con una macelleria nel centro storico di Galeata e con un punto vendita al Mercato Coperto di Campagna Amica di Forlì, dove propone carni e salumi provenienti dagli allevamenti aziendali.

«La storia della famiglia Martini dimostra come un’azienda possa crescere mantenendo un legame forte con il territorio» afferma Alessandro Corsini, direttore di Coldiretti Forlì-Cesena. «La filiera interna e la scelta della vendita diretta sono elementi che rafforzano il valore dell’impresa agricola e permettono ai cittadini di conoscere prodotti con tracciabilità completa». Il presidente di Coldiretti Forlì-Cesena, Massimiliano Bernabini, sottolinea il significato del riconoscimento: «Il premio Oscar Green conferma il lavoro svolto dall’azienda e la capacità di investire con continuità. Martini è un esempio di come la filiera corta possa dare stabilità alle imprese agricole e rafforzare il rapporto con i cittadini».

La partecipazione a Campagna Amica è parte integrante del percorso dell’azienda. Campagna Amica è la rete nazionale che riunisce le imprese agricole impegnate nella vendita diretta, garantendo ai cittadini prodotti italiani provenienti da filiere controllate. La presenza al mercato di Forlì permette all’azienda di raccontare il proprio lavoro e di mantenere un contatto diretto con il pubblico. «Il nostro lavoro nasce dalla volontà di mantenere una filiera che parte dagli allevamenti e arriva direttamente ai cittadini, l’azienda agricola fondata da mio nonno, continua oggi il suo percorso guidata da mio padre e mio zio e con il supporto di tutta la famiglia» spiega Andrea Martini «Il premio Oscar Green è un riconoscimento che condividiamo con la nostra comunità, perché il rapporto con il territorio è parte essenziale della nostra attività». La Società Agricola Martini S.S., con sede in via Chiesa del Pantano a Galeata, continua a investire nella gestione biologica, nella cura del paesaggio e nella diversificazione delle attività. La presenza nei mercati contadini, la macelleria e la filiera interna rappresentano gli elementi che hanno permesso all’azienda di consolidare il proprio ruolo nel panorama agricolo della vallata del Bidente.