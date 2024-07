Galeata, strada Sp4: via libera ai lavori

Questa mattina (martedì 23 luglio) è stato consegnato il cantiere sulla SP 4 del Bidente al km 55+500 in località Pianetto nel comune di Galeata. Uno degli interventi più complessi messi in campo dalla Provincia di Forlì-Cesena e finanziato dall’ordinanza 13 della struttura commissariale per la ricostruzione.

I lavori che verranno realizzati dalla ditta Coromano di Bertinoro, per un importo di quasi 2 milioni di euro e dureranno circa 9 mesi, prevedono il ripristino del movimento franoso che ha interessato la scarpata di monte e di valle con adeguamento e allargamento della sede stradale e l’alloggiamento di nuove barriere di sicurezza.

I lavori

Dal punto di vista strutturale gli interventi consistono nella stabilizzazione del versante interessato dal movimento franoso mediante un sistema di pali trivellati in cemento armato gettati in opera, posti a monte e a valle della sede stradale. Si tratta in sostanza dell’inserimento di due ordini di pali lungo il pendio, sopra e sotto la strada SP4, a coprire il fronte di frana; i pali di valle saranno collegati in testa da una robusta trave in cemento armato in grado di limitare la rotazione dell’estremità superiore; i pali di monte saranno invece collegati in testa da una ciabatta di fondazione, sulla quale verrà impostato il nuovo muro di sostegno; infine verrà realizzata una gabbionata a tre ordini posta in prossimità della parte terminale della scarpata di valle.

“Dopo l’intervento realizzato in somma urgenza lo scorso anno per riaprire la SP4 a seguito dell’alluvione – commenta Daniele Valbonesi consigliere provinciale delegato alla viabilità forlivese – oggi viene consegnato il cantiere alla ditta Coromano per la messa in sicurezza strutturale della strada. Partiremo con la predisposizione dell’area di cantiere, poi dopo ferragosto cominceremo le lavorazioni in strada con il ripristino dei sottoservizi (gas, acqua e fibra), a seguire le palificazioni e il posizionamento delle barriere di sicurezza. Il cantiere ci accompagnerà per nove mesi; entrando nel vivo delle lavorazioni la viabilità sarà regolata da un senso unico alternato (attraverso un semaforo intelligente) comunque non sarà mai interrotta. Questo è un cantiere di grande importanza per la vita economica e sociale di tutta l’alta valle del Bidente per questo avremo cura che le lavorazioni siano compatibili con la fruibilità della strada da parte degli operatori economici, dei lavoratori pendolari, degli studenti e dei turisti.”

La sindaca di Galeata: “A breve un incontro con i cittadini”

“Ringrazio la Provincia – commenta Francesca Pondini, sindaca di Galeata – per il cantiere di Pianetto che finalmente è stato consegnato oggi alla ditta Coromano a 14 mesi dall’alluvione. A breve insieme organizzeremo un incontro con i cittadini di Galeata per spiegare i diversi lavori che ci accompagneranno nei prossimi mesi per la messa in sicurezza della Bidentina.”

La sindaca di Santa Sofia: “Miglioramenti significativi”

“Siamo felici della partenza di questo cantiere – aggiunge Ilaria Marianini, sindaca di Santa Sofia – siamo certi che questo migliorerà in maniera significativa la viabilità, perché verrà allargata la carreggiata anche rispetto alla condizione antecedente all’alluvione, è ovvio che ci sarà qualche disagio per chi è pendolare e per i ragazzi delle scuole; cercheremo di limitare al minimo i disagi in collaborazione con la Provincia.”