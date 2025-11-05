Galeata. Ruba un computer, poi minaccia con un coltello e picchia il titolare del negozio

Nel fine settimana i Carabinieri di Galeata, con i colleghi di Premilcuore e Forlimpopoli, hanno arrestato un 20enne tunisino per rapina, danneggiamento e porto di armi, denunciando anche un complice. Nelle prime ore del 1° novembre, il giovane si è introdotto in un esercizio commerciale di Galeata rubando un computer e danneggiando macchinari interni e quattro auto parcheggiate all’esterno. Il titolare, accortosi dell’accaduto, ha raggiunto il giovane che ha estratto un coltello minacciandolo e tentando di colpirlo. Dopo averlo malmenato, gli ha sottratto il cellulare ed è fuggito. Due pattuglie di Carabinieri sono intervenute immediatamente e, dopo brevi ricerche, hanno rintracciato il 20enne trovandolo in possesso del coltello, di una fionda (entrambi sequestrati) e del telefono della vittima, poi restituito.

I militari hanno recuperato anche il computer rubato, restituendolo al proprietario, e denunciato per ricettazione un altro giovane che aveva nascosto il dispositivo.

Il 20enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Forlì. Oggi il GIP del Tribunale ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere in attesa della prossima udienza.