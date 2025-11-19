Galeata, lavori alla Sp4 a Pianetto: torna il doppio senso di marcia dal 20 novembre

Proseguono i lavori lungo la Strada Provinciale 4 del Bidente, nel tratto interessato dal cantiere di “Pianetto” (km 55+500 nel Comune di Galeata). È in corso l’asfaltatura definitiva del piano viabile che consentirà di completare la sistemazione della carreggiata. Entro la giornata di domani, giovedì 20 novembre, sarà rimosso l’impianto semaforico e la circolazione verrà completamente ripristinata a doppio senso di marcia.

Per la chiusura definitiva del cantiere restano da ultimare alcune lavorazioni sulla scarpata a monte della strada, che saranno riprese e completate con la bella stagione, in primavera.

Il cantiere di Pianetto rappresenta uno degli interventi più significativi realizzati dalla Provincia di Forlì-Cesena, finanziato attraverso l’Ordinanza n. 13 della Struttura commissariale per la ricostruzione.

I lavori, affidati all’impresa Coromano S.r.l. di Bertinoro, per un investimento di quasi 2 milioni di euro, hanno riguardato il consolidamento del movimento franoso che ha interessato le scarpate di monte e di valle a seguito dell’alluvione del 2023, insieme all’adeguamento e all’allargamento della sede stradale e all’installazione di nuove barriere di sicurezza.

Soddisfazione per il raggiungimento di questa importante fase del cantiere è stata espressa dal Vicepresidente della Provincia di Forlì-Cesena, Roberto Cavallucci, insieme alle sindache di Santa Sofia e Galeata, Ilaria Marianini e Francesca Pondini, che in una nota congiunta dichiarano: “Finalmente torniamo ad una viabilità definitiva a Pianetto, dopo aver ripristinato i danni causati dall’alluvione e migliorato la sicurezza della strada per cittadini, turisti e imprese che percorrono quotidianamente la Strada Provinciale 4 del Bidente.”