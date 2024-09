Galeata, la situazione dei lavori sulla Sp4

Il futuro della viabilità della “Bidentina” è stato al centro dell’incontro organizzato lunedì sera dalla Provincia e dal Comune di Galeata, il quale ha riscosso una buona partecipazione di cittadini. L’occasione è stata utile per porre in evidenza i lavori in essere e quelli futuri. «In particolare, nel comune di Galeata è in corso il cantiere per la messa in sicurezza della frana in località Pianetto per un importo di oltre 2 milioni di euro – spiega il consigliere provinciale, Daniele Valbonesi –. In questo caso la fine dei lavori è prevista entro l’estate 2025. L’altro, invece, è un intervento di consolidamento strutturale e miglioramento della sede stradale sul ponte del fiume Bidente. Anche in questo caso si tratta di lavori che costeranno 1,4 milioni di euro». Ma non è tutto, a stretto giro lungo la Sp4 sono previsti altri cantieri. «Non va dimenticato l’adeguamento funzionale del tratto stradale in località Castagnolo con un nuovo innesto per la strada comunale e il miglioramento della provinciale (775mila euro) – prosegue Valbonesi –, ma anche il consolidamento statico del ponte di San Colombano (1.500.000 euro). Nel 2025, invece, si metterà mano al consolidamento del ponte sul fiume Bidente (1.800.000 euro), mentre la Provincia ha ricevuto il finanziamento per la “variante di Nespoli” (6,7 milioni di euro) la cui progettazione è in corso . Infine, l’ente ha partecipato ai bandi per i fondi per lo sviluppo e la coesione con la presentazione di più progetti tra cui l’adeguamento e la messa in sicurezza dei tratti tra Civitella e Nespoli e tra Nespoli e Cusercoli per un importo di 10 milioni di euro».